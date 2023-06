Corriere della droga beccato con un chilo di bamba in macchina

Alessandria – Trasportava un chilo di cocaina, custodita nel cassetto portaoggetti, l’uomo che il 15 giugno u.s. è stato tratto in arresto dalle Volanti della Polizia di Stato. Un risultato di assoluto rilievo che conferma l’importanza del controllo del territorio: l’uomo, un quarantacinquenne legato al mondo della tifoseria organizzata, già colpito da diversi Daspo, è stato condotto in carcere.

La cocaina – confezionata in un involucro marchiato con il nome del celebre calciatore Lionel Messi – sarà analizzata per accertarne il grado di purezza, che appare tuttavia molto elevato.

La successiva perquisizione a casa – svolta anche con l’intervento della Squadra Mobile – ha consentito di rinvenire circa 5 grammi di cocaina, e 100 grammi di hashish, confezionato in un involucro sottovuoto, il tutto detenuto per fini di spaccio.

A seguito della convalida dell’arresto il Gip ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Sono in corso accertamenti per comprendere da dove la droga provenisse e a chi fosse destinata, anche rilevato che l’uomo risultava domiciliato stabilmente in Spagna.