Da luglio Alessandria avrà la sua clinica veterinaria

Alessandria – Il 30 giugno sarà inaugurata, in Via San Giovanni Bosco 27, la clinica veterinaria “Croce Blu”, dedicata alle cure e all’assistenza per cani, gatti e animali esotici, ossia i Nac (nuovi animali da compagnia). L’apertura è prevista per il 3 luglio. La struttura sorge su una superficie di mille metri quadrati. A curarsi dei nostri piccoli amici sarà una squadra di veterinari per molte prestazioni: vaccinazioni, esami diagnostici, piani salute, servizi di chirurgia, anestesia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e trattamenti specializzati. La clinica avrà anche un Pronto soccorso diurno.