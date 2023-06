Tenta il suicidio sui binari, salvata dagli agenti Polfer

Serravalle Scrivia – Il personale della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione di Novi Ligure, durante un’attività di vigilanza a Serravalle Scrivia, ha notato una giovane che discuteva animatamente al telefono, affermando subito dopo di volersi gettare sotto un treno per farla finita. Raggiunta dagli operatori Polfer, è stata bloccata poco prima che sopraggiungesse un treno merci, che ha effettuato una frenata di emergenza. La donna, che ha 23 anni, visibilmente scossa, è stata riportata alla calma. Affidata alle cure dei sanitari del 118, insieme agli agenti coi quali s’è instaurato un rapporto di fiducia, è rimasta in attesa dei genitori che l’hanno raggiunta per ricondurla a casa.