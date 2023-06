Trasportava merce deperibile senza il frigorifero funzionante

Ovada – Nei giorni scorsi sulla A26 tra Masone e Rossiglione la Polizia di Stato di Alessandria sezione di Acqui Terme ha fermato un furgone dotato di gruppo frigorifero condotto da un allevatore di carne bovina e produttore di latte che stava effettuando consegne di merce alimentare nelle aree dell’ovadese. Gli agenti hanno potuto verificare che la merce era sistemata in un cassone isotermico spento e senza copertura assicurativa. La merce, che doveva essere trasportata a temperatura controllata, era conservata a temperatura “ambiente”, con grave rischio per la salute pubblica se quei prodotti fossero stati consegnati ai negozianti per la vendita al dettaglio. Inoltre è risultato che il certificato ATP (attestazione sulla corretta funzionalità del frigorifero) era scaduto di validità. Al conducente era comminata una sanzione pecuniaria di 2.000,00 euro e il veicolo era posto sotto sequestro amministrativo. Della condotta dell’allevatore è stata inoltre informata l’ASL competente, per le verifiche del caso e l’eventuale applicazione di ulteriori sanzioni amministrative a carico dell’impresa di allevamento.