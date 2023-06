Automobilista e il suo cagnolino finiscono ai rispettivi ospedali dopo un incidente stradale

Masone – Ieri sera verso le undici sulla A26 Voltri – Gravellona Toce, all’altezza dell’area di servizio Turchino Ovest, una vettura, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guard rail. Sul posto i Vigili del Fuoco una squadra del 118 e una pattuglia di Polstrada. L’automobilista a bordo è rimasto ferito in modo non grave ed è stato estratto e ricoverato al Villa Scassi di Sampierdarena. I volontari della Croce Rossa di Masone, intervenuti sul posto hanno soccorso anche un cagnolino che fortunatamente non ha avuto conseguenze ed è stato accompagnato in clinica veterinaria.