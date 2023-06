Festeggia il compleanno ma finisce all’ospedale

Cassano Spinola – Alla festa del suo quindicesimo compleanno in un locale del paese gli amici l’hanno menato e preso a calci. Gli hanno lesionato la milza e la festa è finita col festeggiato ricoverato all’Ospedale Infantile di Alessandria in attesa di essere operato per le lesioni interne riportate. Questi giovani (sempre più ignoranti, ma qualcuno ha delle responsabilità, dai genitori a una scuola italiana che fa schifo) per festeggiare l’hanno percosso con pugni e calci alla fine della cena per compiere il cosiddetto rito dello “Scaricone”. I fatti risalgono alla sera di domenica 18 giugno ma la notizia è trapelata solo ieri. Il giovane è rincasato ed è andato subito a dormire perché stava male. Due giorni dopo, è stato necessario ricoverarlo d’urgenza a causa dei dolori sempre più forti all’addome. Il pestaggio è stato diffuso sui social.