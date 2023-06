Tortona – Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti con quattro squadre in località Torre Garofoli per un incendio di colture agricole. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme ai vicini insediamenti industriali.

Le operazioni di bonifica si sono concluse in serata. Nessuna vittima.