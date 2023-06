La Peste Suina avanza: un caso nell’Oltrepò

Varzi – La Peste Suina avanza e ieri è stata trovata una carcassa di cinghiale morto per Psa in frazione Bagnaria in località Torretta. L’Ats di Pavia ha delimitato l’area, creando una zona rossa con “Restrizione II”, per i Comuni di:

Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Colli Verdi, Menconico, Ponte Nizza, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello.

In tale zona resta il divieto della caccia ai cinghiali, mentre l’addestramento dei cani e le manifestazioni con più di 20 persone sono soggette ad autorizzazione da parte dei Comuni.

Appena oltre la zona è stata istituita la zona di “Restrizione I” (Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca de’ Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi), che prevede l’attenta sorveglianza del territorio con ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, nonchè limiti alla caccia.