Alla sbarra anche il minorenne del branco che ha ucciso Cristian Martinelli

Torino – È iniziato ieri in Corte d’Assise il processo al quinto ragazzo fermato per l’omicidio di Cristian Martinelli (nella foto tratta da linkedin), l’uomo di 34 anni residente a Trino Vercellese deceduto domenica 16 ottobre 2022 all’ospedale di Casale Monferrato a causa delle gravi lesioni riportate nell’aggressione subita in stazione da parte di un branco di teppisti. È stato sentito dal giudice insieme agli assistenti sociali e allo psicologo che lo seguono da quando è finito nel carcere minorile Ferrante Aporti. Sarà giudicato con rito abbreviato. Durante la prossima udienza è in calendario la discussione con la richiesta di pena da parte del pm e probabilmente arriverà anche la sentenza.