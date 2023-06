Motociclista esce di strada con la moto: ricoverato in codice rosso

Tiglieto – Un motociclista di 18 anni, per cause in corso di accertamento, nella tarda mattinata di oggi mentre era a bordo della sua moto, è finito fuori strada nella zona di Tiglieto a una quindicina di chilometri da Ovada, procurandosi gravi ferite. È stato soccorso con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, mentre sul luogo dell’incidente è accorsa l’ambulanza ma considerando le condizioni del ragazzo s’è deciso l’intervento dell’elicottero Drago 125 in funzione di eliambulanza del 118. Il giovane è stato immobilizzato nella barella spinale e issato a bordo del velivolo che ha raggiunto l’ospedale in codice rosso, il più grave. Sul posto anche i Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso per accertare l’esatta causa dell’incidente.