Viene dalla Corsica il mister dei Grigi

Alessandria – Sarà René Lobello il nuovo mister dei Grigi, indicato nell’organigramma come “allenatore – manager”. Classe 1963, Corso, l’ultima esperienza al Porto Vecchio, è stato anche negli Emirati Arabi e in Cina, molte più le stagioni da vice.

Anche il resto dello staff è transalpino: il vice sarà Stéphane Crucet, 53 anni, l’ultimo campionato nella Nationale2, all’Haguenau, e il preparatore atletico Bernard Gines. Unico italiano è Andrea Servili, preparatore dei portieri. Mentre il coordinamento sportivo è di Michel Milojevic, ex giocatore nella seria A francese, che era con Pedretti anche il giorno della gara di ritorno con il San Donato Tavarnelle.

Per completare il quadro Umberto Quistelli è ufficialmente il nuovo direttore tecnico dei Grigi. Proveniente dalla Salernitana, dove ha lavorato nell’Area Tecnica e di scouting del club campano, Quistelli si occuperà anche degli aspetti finanziari dell’Alessandria Calcio.