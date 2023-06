Al gruppo Gavio la ristrutturazione dell’aeroporto di New York

Tortona – Il Gruppo Gavio tramite la controllata statunitense Halmar International s’è aggiudicato il contratto per la ristrutturazione di alcune aree dell’aeroporto JFK di New York. Si tratta di lavori promossi dalla Port Authority of New York New Jersey per migliorare l’aspetto di uno dei tre scali della metropoli Usa. Il progetto, dal valore di oltre 1 miliardo di dollari sarà completato entro la fine del 2028 e prevede l’ammodernamento delle infrastrutture stradali che consentono l’accesso all’aeroporto con un miglioramento tecnologico dei sistemi di road management e di gestione del traffico, l’implementazione di avanzati e più efficienti sistemi di illuminazione, di sistemi di segnalazione e dispositivi ITS e l’installazione di sistemi di pedaggio. È prevista inoltre la costruzione di un moderno Ground Transportation Center, con un parcheggio multilivello per 1.950 posti auto, corredato di tecnologie avanzate e impianti di ricarica elettrica.