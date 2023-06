Idraulico finisce all’ospedale con uno zigomo fratturato per un’aggressione di una baby gang

Casale Monferrato – È finito all’ospedale con uno zigomo rotto G.P., l’idraulico aggredito domenica sera verso le dieci dalla solita baby gang davanti a casa in Via Cerrano 1/C. Rincasato con la moglie l’artigiano doveva togliere il furgone dal garage per metterci l’auto, ma si è trovato la strada sbarrata da un gruppo di ragazzini, con qualche ragazzina, seduti sul marciapiede. Subito la moglie ha chiesto loro di spostarsi ma è stata coperta di insulti. Quindi è intervenuto l’idraulico che è stato aggredito a calci e pugni. Immediato l’allarme della moglie che ha chiamato i Carabinieri, giunti subito sul posto quando però il gruppo di balordi – e di vigliacchi – se l’era data alle gambe verso Via Buozzi. La vittima ha sporto regolare denuncia per cui gli uomini della Benemerita si sono già attivati iniziando le indagini.