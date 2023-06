Mietitrebbia semidistrutta dal fuoco

Tortona – Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti nel Comune di Isola Sant’Antonio frazione Casonini per l’incendio d’una mietitrebbia. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato gran parte dell’attrezzatura agricola. In supporto della squadra anche l’autobotte della Centrale di Alessandria per garantire il rifornimento idrico per la successiva bonifica. Sul posto anche i Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso per accertare le vere cause dell’incidente.