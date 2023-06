S’è tenuto oggi a Novi il secondo incontro commerciale 2023 di Acciaierie d’Italia

Novi Ligure – Si è tenuto stamane nello Stabilimento di Novi Ligure, il secondo incontro commerciale 2023 di Acciaierie d’Italia. Il primo incontro “Off-the-shelf”, relativo ai prodotti dal pronto, si era tenuto a Racconigi lo scorso 28 marzo.

Per assistere alla presentazione delle strategie commerciali, nell’impianto di Novi Ligure si sono riuniti clienti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei. L’evento si è tenuto alla presenza dell’Amministratore Delegato di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, che in mattinata ha incontrato il neo Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere.

Con l’occasione, è stato presentato il nuovo prodotto di Acciaierie d’Italia: Luzima®. Si tratta di un coil, concepito proprio nello Stabilimento di Novi Ligure, ricoperto da Zinco e Magnesio per renderlo più resistente. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per l’impiego in ambienti aggressivi quali le zone marittime o esposte a contenuti salini e in contesti ad alta concentrazione di ammoniaca, o di SOx come nelle installazioni agricole e zootecniche. Numerose sono infine le possibilità di utilizzo nel settore delle costruzioni, infrastrutture e industria (coperture, strutture edilizie, grondaie, pali, profilati, guardrail, barriere antirumore, pannelli solari, tubazioni, silos, etc.).

Nel corso della mattinata sono intervenuti Andrea Bellicini, Direttore Commerciale e Orlando Rotondi, Coordinatore di Produzione Area Nord, supportati da alcuni tecnici specializzati di Acciaierie d’Italia. I manager hanno sottolineato i punti di forza dello Stabilimento di Novi Ligure e della sua offerta di prodotti “Coated”, oltre alle azioni in essere su tematiche di interesse per la clientela.

Nel pomeriggio, gli ospiti sono stati accompagnati in una visita guidata dell’impianto da Gennaro Papallo, Direttore degli Stabilimenti di Novi Ligure, Salerno e Socova.

Andrea Bellicini si è congedato dagli ospiti confermando il ruolo di punto di riferimento dell’Azienda nel panorama siderurgico italiano e internazionale.