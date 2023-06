Aggredito un agente di custodia a San Michele

Alessandria – Stamane verso le 9 nel carcere di San Michele un detenuto con problemi psichiatrici all’apertura della cella per poter svolgere le attività giornaliere, in un primo momento chiedeva al poliziotto di sezione di voler andare in infermeria mentre, senza apparente motivo apparente, sferrava alcuni calci e una testata sulla bocca del poliziotto. In soccorso dell’agente interveniva un altro poliziotto per contenere il detenuto. Successivamente l’agente era trasportato in ospedale per le cure del caso. Attualmente è in corso un’inchiesta della Magistratura per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.