In seguito alle previsioni meteo previste per venerdì 30 Giugno 2023, vi comunichiamo che la festa d’inaugurazione per l’apertura di Croce Blu è posticipata al giorno successivo, Sabato 1° luglio 2023, alle ore 18:00. L’occasione sarà utile anche per conoscere da vicino il team Croce Blu, condividere esperienze e dimostrare il nostro impegno per il benessere degli animali.