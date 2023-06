Donna Rom al volante di un camioncino muore sul colpo per un frontale con un Tir

Nizza Monferrato – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso le cinque tra la rotonda dell’Opessina e il centro abitato di Nizza, alla periferia della città, fra un Fiat Ducato e un Tir. Il camioncino, attrezzato per la raccolta di rottami, per cause in corso di accertamento ha sbandato per andare a schiantarsi frontalmente contro un Tir che proveniva in senso inverso. La donna alla guida del Ducato, una Rom di 43 anni, è morta sul colpo. Gravemente ferita la figlia adolescente, che si trovava accanto. Ricoverata in codice rosso e trasferita in eliambulanza all’ospedale di Alessandria. Illeso l’autista del Tir. Sul posto i Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale e una squadra del 118. Gli agenti della polizia stradale di Asti, coordinati dal pm di turno alla procura di Alessandria, stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta causa del gravissimo incidente.