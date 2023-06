Sequestrate un’officina e una carrozzeria abusive

Alessandria – Lunedì scorso gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, hanno sequestrato una rivendita di veicoli nuovi e usati alle porte del capoluogo alessandrino, ma che alle spalle dell’esposizione aveva anche un’officina e carrozzeria. A conclusione delle doverose verifiche con le Autorità comunali, è risultato che quelle attività non erano in regola con le vigenti normative; inoltre la carrozzeria è risultata priva anche della prescritta autorizzazione della Provincia di Alessandria in merito all’emissione dei fumi in atmosfera. Oltre al titolare, al quale sono state comminate sanzioni per oltre 10.000 euro, sono stati identificati e verranno sanzionati anche tutti i proprietari dei veicoli presenti presso l’officina, per essersi avvalsi di operazioni di manutenzione e riparazione da parte di un’impresa non iscritta all’albo.