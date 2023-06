Novi Ligure – L’ospedale San Giacomo è sotto organico: contando anche i medici in servizio part-time, al San Giacomo sono in 5 e il primario è condiviso con Casale. Oggi pomeriggio si terrà un incontro tra l’azienda e i sindacati in cui saranno evidenziate le carenze a livello territoriale. Secondo indiscrezioni c’è la tendenza a evitare all’esternalizzazione per cui bisogna risolvere in modo diverso i guai derivanti dalla carenza di personale.