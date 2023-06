Gabiano – L’ha trovato la madre senza vita riverso per terra in cucina. verso le 8:30 di stamane. La vittima, Emiliano Cane 50 anni, sarebbe morto per cause naturali, forse un infarto, anche se il medico legale e la sezione scientifica dei Carabinieri stanno indagando per accertare l’esatta causa del decesso.