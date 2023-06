Da Regione Piemonte – Riattivate le linee ferroviarie Asti-Alba e Casale Monferrato-Mortara

Buone notizie per chi viaggia in treno. Grazie a un investimento aggiuntivo di 6 milioni di euro la Regione Piemonte ha inserito nel nuovo contratto di servizio con Trenitalia la riapertura di due linee ferroviarie sulle quali il servizio era stato chiuso nel 2012: si tratta della Asti-Alba e della Casale Monferrato-Mortara, in provincia di Pavia.

Grazie alle risorse aggiuntive della Regione, e agli interventi di ammodernamento effettuati da Rfi e da Fondazione Fs, dall’11 settembre su queste due linee torneranno i treni quotidiani a servizio di viaggiatori e pendolari. Gli orari dei nuovi sono pubblicati sull’orario estivo di Trenitalia e affissi nelle stazioni.

“Dopo 11 anni – afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – tornano i treni su queste linee: un segno concreto di quanto questa Amministrazione creda nel trasporto pubblico e in particolare in quello ferroviario, a favore della mobilità pulita e del pendolarismo sostenibile. Nel 2012 il servizio fu sospeso su 13 linee minori e oggi noi invertiamo la tendenza riaprendone due. È un primo passo per il ripristino delle ferrovie dismesse”.

“È un passo in netta controtendenza – sottolinea l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi -rispetto alle decisioni delle Giunte regionali che avevano operato tagli su queste linee. Come Regione in questi anni abbiamo lavorato per il ripristino delle linee e possiamo affermare che l’impegno di dare un servizio ferroviario migliore ai cittadini si sta concretizzando”.

Alcuni dati sulle linee ripristinate: la Asti-Alba (34 km) avrà 6 coppie di treni dal lunedì al venerdì, per un totale di 12 corse giornaliere, con fermate a Isola d’Asti, Motta di Costigliole, Castagnole Lanze e Neive; la linea Casale Monferrato-Mortara (29 km) avrà 7 coppie di treni per 14 corse giornaliere, dal lunedì al venerdì, con fermata intermedia a Candia Lomellina.