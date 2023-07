Grigi: bocciata in prima istanza l’iscrizione dell’Alessandria in Serie C

Alessandria – In attesa dell’ufficialità da parte degli organismi competenti della notizia circa l’esclusione dalla Serie C, è notizia ufficiosa che l’Alessandria Calcio non ha passato il vaglio per ottenere l’iscrizione alla prossima stagione 2023/2024. In questo caso la società mandrogna, nella persona del nuovo presidente Enea Benedetto, può fare ricorso contro l’esclusione producendo entro il 5 Luglio (mercoledì) la documentazione completa richiesta dalla Covisoc. Qualora l’Alessandria fosse considerata fuori dal campionato nel pronunciamento ufficiale anche il giorno 7 Luglio (venerdì) la Società potrebbe ricorrere in vari gradi di giudizio fino al Consiglio di Stato.