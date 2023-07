Novi Ligure – Continua inesorabile il caos autostradale che, a questo punto, potremmo chiamare tranquillamente “calvario”. Code tra il bivio dell’A26 con la diramazione dell’A7 Milano-Genova e il bivio dell’A26 con l’A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso verso Genova. Anche sulla A7 Milano-Serravalle-Genova, al casello di Serravalle Scrivia in direzione Milano, s’è formata una coda chilometrica per traffico intenso.