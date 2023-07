Donata una casa al Soggiorno Airone

Giarole – Donata una casa del centro del paese al Soggiorno Airone di Giarole, nota Residenza per la terza e quarta età del Casalese. I donatori sono Cesarino Callegari e la nipote Fabrizia Falzoni, mentre l’atto (nella foto il momento della firma) è stato perfezionato dal notaio Rosalba Didonna di Alessandria. L’edificio storicamente appartenuto alla famiglia è stato donato in memoria di Giovanni Callegari ultimamente ospite della RSA. La struttura sarè recuperata e destinata ad attività sociali e benefiche, il cui progetto sarà approntato a breve. Il Presidente della cooperativa Airone dottor Lanteri ha ringraziato dell’importante gesto tracciando il percorso per la realizzazione di una nuova attività della Cooperativa che farà sempre più del ridente paese del Monferrato, già noto per l’asta benefica di ogni novembre e per tante iniziative sociali, una sorta di “capitale della solidarietà del territorio”. Anche il Sindaco di Giarole, Giuseppe Pavese, presente all’atto in rappresentanza della Comunità, ha ringraziato i convenuti, garantendo il massimo appoggio alla futura realtà.