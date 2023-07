Due alianti si scontrano e precipitano: illesi i tre occupanti che si sono lanciati col paracadute

Novi Ligure – È di tre feriti leggeri il bilancio di un rocambolesco scontro aereo fra due alianti sul cielo di Novi che si è verificato per cause in corso di accertamento verso le 16:30 nella zona Industriale Cipian. I due velivoli con tre persone a bordo sono venuti a contatto perdendo quota ma per fortuna gli occupanti si sono lanciati col paracadute e si sono salvati anche se, a causa dell’impatto fra i due velivoli, hanno riportato qualche ammaccatura e qualche ferita superficiale. A bordo di un aliante c’erano un istruttore e un allievo, sull’altro solo il pilota. Sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, due squadre del 118 e i Carabinieri che stanno effettuando i rilevi del caso per accertare l’esatta dinamica del singolare incidente. Un’ipotesi – ma è tutta da verificare – è che a causa dell’alta temperatura si sia creato un vuoto che ha deviato la traiettoria degli alianti che sono andati fuori controllo. Tecnicamente si tratterebbe di una corrente d’aria calda “termica ascendente” che ha attratto i velivoli. Uno è finito in un campo tra il Cipian e la statale 35 Ter dei Giovi, in direzione dell’Outlet di Serravalle, l’altro sul prato dell’aeroporto Mossi. Le condizioni degli occupanti si possono definire buone.