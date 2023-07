Nonostante certe balle i Grigi faranno il campionato e partono con un Ds che viene dal Congo

Alessandria – Ieri sera è stata ufficializzata l’iscrizione dell’Alessandria Calcio in Serie C per la Stagione 2023/2024, nonostante si siano rincorse in giornata una serie di notizie che davano i Grigi esclusi in prima istanza dal prossimo campionato. Inoltre, benchè non sia stato ancora ufficializzato dalla società, è ufficioso l’ingaggio del congolese Malù Mpasinkatu in qualità di nuovo DS dei Grigi. Malù è un procuratore e dirigente noto in Italia per essere stato spesso ospite di molte trasmissioni televisive che si occupano di calcio e risulta buon conoscitore di giocatori francesi e del calcio africano.