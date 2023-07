Oltre tre milioni di euro dalla Regione a contrasto della violenza sulle donne

Torino – La Regione Piemonte ha stanziato oltre tre milioni di euro per tutelare e difendere le donne contro ogni tipo di violenza. Lo stanziamento è previsto con tre differenti delibere: 3.129.000 euro fra risorse statali e regionali. Il primo provvedimento è l’approvazione dei criteri per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi svolti dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio e per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello: 1.691.360 euro complessivi. Il secondo approva i criteri per accedere al sostegno di interventi attuativi del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, ovvero 758.000 euro da destinare a iniziative per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto e l’assistenza alle vittime di violenza. Il terzo punta sulla prevenzione e sull’educazione o rieducazione delle persone violente, per una spesa complessiva di 680.000 euro, con interventi mirati a limitare che tali comportamenti si ripetano lavorando sugli aspetti psicologici, socio-educativi, relazionali, culturali, psicoterapeutici e psichiatrici.