Boxe: è astigiano il campione del mondo dei pesi medi

Wuppertal (Germania) – Etinosa Oliha, pugile della società Skull Boxe allenato dal coach Davide Greguoldo, è il fresco vincitore del Campionato Mondiale IBO dei pesi medi. Nell’incontro di ieri sera A Wuppertal, in Germania, ha prevalso sullo sfidante, Julio Alamos del Cile, per decisione dei giudici: con i parziali di 115-113, 115-113 e 116-112. Con la vittoria di Oliha, per la prima volta dal 1995 il titolo mondiale IBO torna in Italia. A precedere “El chapo” in questa categoria Nino Benvenuti, Patrizio Sumbu Kalambay e Vito Antuofermo.