Olio e olive piemontesi: il nuovo oro del Monferrato

Olivola – Olivola entra nella rete delle Città dell’Olio ed è la prima località del Piemonte ad aderire all’associazione. Il primo ulivo nei terreni della ditta Luparia è stato piantato nel 2004 e oggi gli ulivi piemontesi sono già più di 150. Quella dell’olio d’oliva è una produzione antica in Piemonte (d’altra parte il toponimo Olivola deriva proprio da oliva) diffusa nel Medioevo per tornare in Piemonte negli anni Novanta. I numeri del Piemonte sono ancora bassi, 10 tonnellate prodotte nel 2022, ma con prospettive di crescita. Alla festa del grano di Santa Maria del Tempio, frazione di Casale Monferrato, un incontro, promosso proprio dalla Cia, celebra l’olio del territorio.