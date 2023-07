Mondiale F1, Gp Austria – Red Bull ha messo le ali, la Ferrari… quasi

Spielberg bei Knittelfeld, in Stiria (Austria) – Nuovamente vincitore del gp d’Austria Max Verstappen che, al termine di una lotta serrata con le due Ferrari, aggancia la prima posizione e la mantiene fino al termine della gara. Ottima la prova delle due Ferrari, Leclerc e Sainz, rispettivamente secondo e quarto, migliorano i tempi rispetto al gp del Canada e regalano alla scuderia italiana un secondo podio dopo quello di Azerbajan. L’olandese della Red Bull ha preceduto un Leclerc ispirato: il pilota della Ferrari, andato in crisi nella Sprint Race di ieri, ha tenuto un buonissimo passo e ha dimostrato un interessante miglioramento per il Cavallino Rampante. Terzo posto per Perez con l’altra Red Bull. Il messicano si è reso protagonista di una splendida rimonta e a una decina di giri dal termine ha operato il sorpasso su Sainz. Lo spagnolo della Ferrari, ha chiuso ai piedi del podio lasciandosi dietro Norris, Fernando Alonso, e le Mercedes di Russell ed Hamilton. Il giro veloce veloce porta la firma di Max Verstappen, che è rientrato ai box quando mancavano visto che aveva margine su Leclerc e ha così strappato il punto di bonus.

Classifica piloti

Verstappen ( Red Bull) 229

Perez ( Red Bull) 148

Alonso ( Aston Martin) 129

Hamilton ( Mercedes) 108

Sainz ( Ferrari) 86

Leclerc ( Ferrari) 72

Russell ( Mercedes) 70

Stroll ( Aston Martin) 43

Ocon ( Alpine) 31

Norris ( Mcalren) 22

Gasly ( Alpine) 17

Hulkenberg ( Haas) 9

Albon ( Williams) 7

Piastri ( McLaren) 5

Bottas ( Alfa Romeo) 5

Guanyu ( Alfa Romeo) 4

Tsunoda ( Alpha Tauri) 2

Magnussen ( Haas) 2

Sargeant ( Williams) 0

De Vries ( Alpha Tauri) 0

Classifica costruttori

1. Red Bull 377

2. Mercedes 178

3. Aston Martin 172

4. Ferrari 158

5. Alpine 48

6. McLaren 27

7. Haas 11

8. Alfa Romeo 9

9. Williams 7

10. Alpha Tauri 2