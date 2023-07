Quando gli inglesi si inchinarono al Valore di Italo Balbo

Tratto da “nazionefutura.it” – In questi giorni cade l’anniversario della di Italo Balbo avvenuta la mattina del 28 giugno 1940. Siamo all’inizio del conflitto per l’Italia entrata in guerra il 10 giugno, il Maresciallo dell’Aria, governatore generale della Libia e Quadrunviro della Marcia su Roma del 1922 Italo Balbo decolla dalla città di Derna, provincia italiana della Cirenaica con l’obiettivo di raggiungere il campo di Volo dell’Aeroporto di Tobruch.

La squadra è composta da due trimotori S.M.79 il primo pilotato dallo stesso Balbo, il secondo dal Generale Felice Porro comandante della quinta squadra aerea. Lo scopo del viaggio era quello di raggiungere Tobruch e da lì attaccare le forze corazzate britanniche.

Appena i due aerei giunsero prossimi alla meta, fu chiaro, dalla coltre di fumo che si alzava, che da poco le posizioni difensive italiane avevano subito un’incursione della RAF, segni di quella guerra appena iniziata per l’Italia che Balbo aveva avversato all’estremo e tentato di impedire con ogni forza, convinto com’era che, né le condizioni militari italiane, né l’interesse italiano trovavano ragione in un conflitto voluto e preparato all’ombra della porta di Brandeburgo.

La contraerea italiana e l’incrociatore San Giorgio, durante lo scontro con le forze aeree inglesi, non riconoscendo i velivoli e pensando che si trattasse di un secondo attacco operato dalla RAF aprirono il fuoco sui due bimotori. Porro con una manovra riuscì a evitare i colpi della contraerea, mentre Balbo già in fase di atterraggio fu centrato dalle batterie galleggianti della San Giorgio, precipitando al suolo in fiamme, in un abbraccio con la morte fatale per tutto l’equipaggio.

Caddero insieme al Maresciallo dell’Aria: il maggiore Ottavio Frailich, il capitano Gino Cappannini, il maresciallo Giuseppe Berti, il maggiore Claudio Brunelli, i tenenti Cino Florio e Lino Balbo – entrambi congiunti di Balbo – il console generale delle Milizia Enrico Caretti e il Capitano Nello Quilici inquadrato come ufficiale di complemento e direttore del Corriere Padano. Il trio Frailich, Cappannini, Berto fu protagonista al seguito di Balbo dell’epica trasvolata atlantica che lo consegnò al mito e gli valse il 26 giugno 1933 dopo la straordinaria accoglienza negli Stati Uniti, la copertina di Time.

La notizia della morte di Balbo fu annunciata da un secco e perentorio comunicato del bollettino militare: “Il giorno 28, volando sul cielo di Tobruch, durante un’azione di bombardamento nemica, l’apparecchio pilotato da Italo Balbo è precipitato in fiamme. Italo Balbo e i componenti dell’equipaggio sono periti. Le bandiere delle Forze Armate d’Italia s’inchinano in segno di omaggio e di alto onore alla memoria di Italo Balbo, volontario alpino della guerra mondiale, Quadrumviro della Rivoluzione, trasvolatore dell’Oceano, Maresciallo dell’Aria, caduto al posto di combattimento”. Dal 29 giugno al 4 luglio fu proclamato lutto nazionale.

Due giorni dopo la morte di Balbo, un’aereo della RAF paracadutò sul campo italiano una corona d’alloro con un biglietto su cui si leggeva: “Le forze aeree britanniche esprimono il loro sincero compianto per la morte del Maresciallo Balbo, un grande condottiero e un valoroso aviatore che la sorte pose in campo avverso”.