Alessandria – È stata rintracciata oggi poco dopo mezzogiorno Angela Scarlatta, la donna di 62 anni scomparsa ieri sera alle nove e mezza dalla sua abitazione di Via Scazzola al Rione Cristo. Scattato l’allarme, le ricerche sono subito iniziate da parte dei Carabinieri che l’hanno ritrovata oggi verso “La Mezza” in stato confusionale in Via Parini, sempre al Rione Cristo.