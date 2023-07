Si ribalta Tir, traffico tornato alla normalità verso le 20

Quargnento – È grave il camionista che oggi pomeriggio poco dopo le tre si è ribaltato col suo camion a rimorchio lungo la Strada Provinciale 50 in direzione Quargnento bloccando il passaggio ad altri veicoli. Due i feriti nell’incidente stradale che ha coinvolto anche un’auto con a bordo solo la persona alla guida. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ancora da accertare le cause dell’incidente anche se l’ipotesi più verosimile è quella per cui il pesante mezzo sarebbe uscito di strada per evitare l’impatto con un’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’Autoambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale di Alessandria impegnata a effettuare i rilievi del caso per appurare l’esatta causa del sinistro.