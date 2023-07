Un giovane dirigente barese sarà il direttore tecnico dell’Alessandria Calcio

Alessandria – Il nuovo direttore tecnico dell’Alessandria Calcio è Umberto Quistelli, barese, 44 anni. Reduce da un’esperienza con la Salernitana, è agente Fifa e in carriera ha collaborato con diversi club.

Da calciatore ha vestito le maglie di Bari, Torino, Livorno, Altamura e Sporting Genzano.

Finita la carriera come professionista si è abilitato prima come agente Fifa e poi ha conseguito l’abilitazione come Direttore Sportivo Professionista, iniziando la sua carriera come responsabile del settore giovanile nel SS Barletta Calcio, (Lega Pro) con uno scopo ben preciso: la valorizzazione dei giovani, fonte primaria per una società. Nel 2015/16 (36 anni), passa alla Fidelis Andria, come collaboratore dell’area tecnica, raggiungendo i playoff nel campionato di lega pro 2015/16, restando in carica fino al gennaio 2017, per poi trasferirsi in quest’ ultimo periodo nell’U.S. Lecce come collaboratore dell’area tecnica per la stagione 2016/17 2017/18 collezionato la vittoria del campionato di Lega Pro 2017/18 (38 anni) con la promozione in serie B dell’U.S. Lecce. Nell’estate 2018 passa al Bisceglie Calcio (lega Pro) come Direttore Sportivo in carica fino al gennaio 2019, nel febbraio dello stesso anno ritorna all’US Lecce con il ruolo di Direttore dello scouting, aggiungendo al suo palmares anche la vittoria del campionato di Serie B con l’Us Lecce. Nella stagione 2019/20 (40 anni) passa alla Virtus Verona come Club Manager dell’area tecnica, raggiungendo i play off di Lega Pro Girone B, con la società scaligera.

Nella stagione 2020/21, passa all’Acr Messina come Direttore Sportivo, ma il rapporto lavorativo si interrompe a fine dicembre. Nell’estate 2021 passa all’Ac Prato con il ruolo di Direttore Sportivo.

Nel dicembre 2021, diventa consulente esterno per il mercato, del Grosseto Calcio (Lega Pro) fino a chiusura campagna trasferimenti calciatori sessione invernale. Col Prato raggiunge un settimo posto nel Girone D di Serie D.

Nella stagione 2022/23 passa all’Us Grosseto 1912 come Direttore Sportivo, il rapporto si interrompe il primo settembre dello stesso mese a causa della vendita della società da parte del presidente Di Matteo.

Nella stessa stagione 2022/23, a ottobre 2022, si trasferisce nell’Us Salernitana 1919, in Serie A, come direttore area tecnica e scouting.