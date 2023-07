Da AoAl – Attivo sul sito internet un nuovo form di contatto

Prosegue l’impegno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria nel migliorare e agevolare la comunicazione con i pazienti, i loro familiari e, in generale, con il cittadino, con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie.

In questa direzione, dopo un primo periodo di sperimentazione, è attivo sul sito internet dell’AO AL un nuovo form che, inserendo pochi semplici dati, permetterà di inviare direttamente all’URP, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, richieste di informazioni, segnalazioni o encomi.

Una volta compilati i campi, basterà cliccare sul pulsante “invia messaggio” per essere poi ricontattati con la risposta al proprio quesito, oppure per avere maggiori informazioni che permettano di approfondire la segnalazione e avviare tutti i passaggi necessari per concludere la pratica.

Il form è disponibile dalla pagina www.ospedale.al.it/it/scheda-informativa/ufficio-relazioni-pubblico, raggiungibile quindi comodamente anche dal proprio smartphone.

Restano comunque attivi tutti gli altri canali di contatto dell’URP:

telefono: 0131-206648 / 0131-206828 e-mail: urp@ospedale.al.it sportello: collocato nell’atrio di Via Venezia 16 al piano terra, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

Ricordiamo che all’Ufficio Relazioni con il Pubblico è possibile ricevere informazioni sui servizi, sui percorsi, sulle modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni e sui tempi di attesa, oltre a essere a disposizione per far accedere nel miglior modo possibile alle prestazioni ospedaliere, raccogliendo anche le istanze legate a suggerimenti, proposte di miglioramento, disservizi o reclami.