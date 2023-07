Da Città di Casale Monferrato – Accordo di collaborazione tra Comune e Azione Cattolica Diocesana

È stato sottoscritto oggi l’accordo di collaborazione tra la Città di Casale Monferrato e l’Associazione di Volontariato di Azione Cattolica di Casale Monferrato “Mons. Pietro Maria Ferrè” ODV. Con questo documento si attiva una collaborazione finalizzata a garantire l’espletamento di una serie di attività a carattere complementare di quella comunale, incentrata soprattutto sulla formazione e su iniziative legate ai giovani. Il Sindaco Federico Riboldi sottolinea: “L’importanza di creare sinergie con realtà strutturate e consolidate come l’Associazione di Volontariato di Azione Cattolica di Casale Monferrato: agevolare forme di collaborazione che valorizzino il know how dei volontari sarà sicuramente un valore aggiunto per tutto il territorio che potrà, così, fruire di iniziative di grande qualità e utilità sociale”. Conclude il Presidente dell’Associazione di Volontariato di Azione Cattolica di Casale Monferrato “Mons. Pietro Maria Ferrè” ODV, Andrea Facciolo: “Mediante questo accordo con il Comune di Casale, l’Azione Cattolica diocesana vuole avviare un percorso di sussidiarietà con gli enti locali, per rispondere meglio alle sfide educative del nostro territorio attraverso attività formative e percorsi rivolti in particolare ai più giovani, per una Chiesa in uscita che punti alla formazione integrale delle persone e al confronto con altre culture”. L’accordo avrà validità fino al 30 giugno 2024 e potrà essere rinnovato.