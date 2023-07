Da Csvaa – Protocollo di collaborazione tra Provincia e Csvaa

È stato firmato, alla presenza del Presidente della Provincia Enrico Bussolino, un Protocollo di Collaborazione tra la Provincia di Alessandria e il Csvaa (Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria) a beneficio del volontariato di Protezione Civile del territorio che conta oltre 70 realtà, tra gruppi comunali, intercomunali e provinciali.

Il documento, siglato da Paolo Platania, dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1 e da Rosanna Viotto, presidente del Csvaa, è stato il coronamento e la formalizzazione di un percorso che unisce ormai da 20 anni i due Enti grazie allo spirito collaborativo di Dante Paolo Ferraris, referente del Servizio di Protezione Civile della Provincia e vicepresidente dell’Associazione nazionale dei Disaster Manager e Mariacristina Massocco, direttrice del Csvaa.

Il Csvaa, del resto, si propone, da sempre, come punto di riferimento per tutte realtà del Volontariato che operano in provincia di Alessandria e di Asti per ogni aspetto della loro vita e del loro agire, offrendo supporto per la realizzazione dei loro progetti ma, in particolare, garantendo una consulenza qualificata in materia di non profit, tematica settoriale, in continua evoluzione e di certo complessa.

Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, una vera rivoluzione per il mondo del non profit, il supporto offerto dal Csvaa si è dimostrato e si dimostra fondamentale per il futuro stesso delle diverse realtà di volontariato, comprese quelle che operano in un settore nevralgico – come è risultato evidente in questi ultimi anni di emergenza sanitaria e climatica – quale quello della Protezione Civile.

Da qui la volontà di formalizzare la collaborazione tra Provincia e Csvaa con un Protocollo grazie al quale il Centro Servizi si impegna a fornire consulenza e supporto ai Gruppi comunali, intercomunali e provinciali per adempiere a quanto richiesto dalla Riforma del Terzo Settore e l’Ente istituzionale, oltre a seguire in modo personalizzato i singoli Gruppi, metterà a disposizione personale e logistica per le necessità che via via si renderanno necessarie, in particolare in ambito di formazione dei volontari.

“Una collaborazione nella quale credo fermamente – sottolinea Enrico Bussolino – anche perché nello svolgimento del mio mandato di Sindaco ho avuto modo di accertare come sia complesso per le piccole realtà tenere il passo dei cambiamenti legislativi e ancor più per le realtà non profit dove i volontari spendono tutte le proprie energie per portare avanti con successo la mission solidaristica: persone che donano il proprio prezioso tempo libero agli altri e che, dunque, non possono, anche volendo, tenersi costantemente aggiornati in ambito di leggi e norme. Ecco perché ci tengo a ribadire il mio grazie al Csvaa che ha scelto di affiancarci in questo ambito operativo”.

“Per me – prosegue Rosanna Viotto – questa collaborazione è motivo di orgoglio. E questo perché da un lato è un grande e ufficiale riconoscimento del ruolo che il Csvaa svolge sul territorio ormai da 20 anni in ambito di non profit a beneficio di tutti gli Enti del Terzo Settore e dall’altro mette in evidenza l’importanza del fare rete per poter ambire a raggiungere grandi traguardi. Oggi, se davvero si vuole costruire una società migliore, capace di non lasciare nessuno indietro e di contribuire davvero alla crescita del benessere sociale, è necessario unire le forze e fare fronte unito e comune, in ogni ambito di azione. Oggi più che mai istituzioni, realtà no profit e realtà profit devono non solo guardare avanti ma anche attorno per individuare obiettivi comuni e attivare collaborazioni proficue che non mancheranno di portare a risultati importanti come quello che, sono certa, raggiungeremo grazie a questo protocollo firmato oggi”.