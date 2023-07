Da Egea – Nel Consiglio di Gestione entra l’ingegner Paolo Pietrogrande

Il Gruppo EGEA informa che, al fine di rafforzare le proprie attività nell’ottica del percorso di Composizione Negoziata, nella odierna riunione ha ritenuto di integrare il Consiglio di Gestione con la nomina dell’Ing. Paolo Pietrogrande, a cui sono state attribuite le cariche di Chief Restructuring Officer e Consigliere Delegato.

Inoltre, al fine dello sviluppo del progetto di ricerca di un partner strategico in atto, il Consiglio di Gestione ha attribuito al Prof. Giovanni Valotti l’incarico per rappresentare gli interessi della Società nei rapporti con i potenziali Partner e i rispettivi Advisor.

Egea Spa prende atto delle dimissioni del Dr. Giuseppe Pinto e lo ringrazia per l’attività svolta.

Il Gruppo EGEA, nell’ambito dei diversi percorsi, è assistito da un team di Advisor di primario livello quali PwC, lo Studio legale Giovanardi, lo Studio Grimaldi Alliance, lo Studio Caggiano Feira e Netplan.

EGEA è una multiutility con sede ad Alba, attiva in particolare nei settori chiave della transizione energetica, energia e ambiente, con azionariato diffuso composto da 130 Comuni e oltre 200 Soci privati, espressione delle imprese del territorio.

Il Gruppo, con oltre 1300 Collaboratori, conta oltre 250.000 clienti di energia elettrica e gas, eroga il teleriscaldamento in 15 Città, produce energia rinnovabile in 25 impianti, gestisce 1.277 km di rete di distribuzione gas metano e 38.000 punti di illuminazione pubblica, svolge servizi ambientali in 293 Comuni e serve un bacino di circa 270.000 abitanti con il ciclo idrico integrato.

Paolo Pietrogrande, Ingegnere Chimico, ha maturato importanti esperienze nei settori dell’energy e delle utilities. Tra i precedenti incarichi quello di Amministratore Delegato di ENEL GREEN POWER e di varie multinazionali in Spagna, California e Germania. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Pianificazione Strategica e M&A per la divisione EMEA Power System di General Electric. È Professore di Tecniche Negoziali e Generazione di Consenso presso l’Università degli Studi di Salerno e all’EMBA della Bologna Business School.