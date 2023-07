Da Movimento 5 Stelle Novi Ligure – La Regione Piemonte chiede la restituzione di € 107.359,36 al CSP di Novi

Con Determina Dirigenziale Regionale nº 1046 del 12 maggio 2023 pubblicata sul Bollettino Ufficiale, è stato richiesto al Consorzio Intercomunale Servizi alla Persona (C.S.P.) di Novi Ligure la restituzione di € 107.359,36 su un acconto di € 150.022,36 erogato il 4 aprile 2019. L’acconto si riferisce ad un finanziamento complessivo di € 300.044,72 ottenuto per un progetto presentato per un bando regionale in materia di servizi nell’area dell’assistenza familiare. La richiesta è conseguente al riconoscimento al C.S.P. nel periodo 2019-2023 di sole spese per € 42.663,00 in attuazione del progetto e comporta, oltre alla restituzione, anche la perdita dell’erogazione del saldo di € 150.022,36, per una perdita di finanziamento complessiva pari a oltre € 257.000,00. Riteniamo che il fatto sia grave e richieda un approfondimento, tanto più in considerazione del fatto che il periodo interessato comprende la pandemia, situazione che sicuramente ha evidenziato le necessità di assistenza di ogni tipo per le famiglie in difficoltà. Per questo motivo il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Novi Ligure ha presentato una interrogazione perché venga fatta chiarezza, chiedendo di conoscere i contenuti del progetto presentato e ammesso al finanziamento, le attività svolte in merito e le motivazioni del risultato negativo; è stata richiesta anche l’audizione in Commissione al più presto dei rappresentanti del Consorzio in merito alla perdita di finanziamento e perché venga illustrata e resocontata l’attività del Consorzio in modo che il Consiglio Comunale sia correttamente informato.