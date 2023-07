Dalla Residenza per gli anziani “Ribero Luino” – Festa dell’Estate

Il Soggiorno M. A. Ribero Luino di Ticineto, di cui è titolare l’omonima Fondazione, ha aperto le sue porte all’Estate, nel giorno dell’antichissimo solstizio che coincide con la Festa del Grano e della Natura, il primo di luglio. Ma le ha aperte soprattutto ai famigliari dei suoi ospiti, per un pomeriggio in allegria a base di musica, gelati e tanta solidarietà. L’affluenza dei famigliari è stata davvero eccezionale e ben contenuta dai due giardini della Residenza, e ha visto la graditissima partecipazione del Sindaco del Comune, dottor Cesare Calabrese, e del Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri, maresciallo capo Antonio Narcisi, nonché di amministratori e operatori di strutture vicine e amiche. Ma, soprattutto, ha visto tutto il personale in servizio e non, affaccendarsi, senza distinzioni di ruoli, per servire tutti i partecipanti, lieti di poter stare vicini ai loro cari in modo diverso dal solito. Eccezionale l’opera della direzione Rossella Braida e del gruppo delle psicologhe e delle animatrici ma, ancor di più quella del personale di assistenza e dei vari servizi che ha contribuito a creare un’ambientazione veramente originale che ricordasse appunto la festa della mietitura. Il segretario della Fondazione, Alfredo Fracchia, ha ringraziato tutti i partecipanti, il personale e, naturalmente, gli ospiti e le loro famiglie, protagonisti d’una giornata di vita in comune, che sicuramente si ripeterà in futuro.