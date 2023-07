Stavolta il ritardo è stato opportuno: in treno è nata una bambina

Arquata Scrivia – Mezz’ora di ritardo del treno ha consentito a una bimba di venire al mondo. Per una volta il ritardo è stato benedetto da tutti i viaggiatori. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando, verso mezzogiorno, sul treno Frecciabianca 8606 partito da Roma Termini alle 6,57 e diretto a Torino con fermata a Porta Nuova alle 13:40, dopo la galleria dei Giovi, una viaggiatrice incinta ha iniziato ad avere le doglie per cui s’è mobilitato il personale di viaggio che ha subito chiesto una fermata straordinaria ad Arquata Scrivia: concessa. Intanto sul treno è stata trovata un’ostetrica che è riuscita a collegarsi via smartphone con un ginecologo che ha “telediretto” le operazioni di parto, mentre è stato dato l’allarme alla Croce Rossa che ha inviato subito un’autoambulanza attrezzata del 118 ma, quando i medici sono saliti sul convoglio, la piccola era già nata. Neomamma e neonata sono state ricoverate all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure. Il treno è ripartito con mezz’ora di ritardo ma, stavolta, nessuno s’è lamentato.