Da Filt-Cgil Alessandria – La Filt-Cgil si conferma primo sindacato alle elezioni Rsu/Rls

In Bus Company Azienda Leader nel settore trasporto pubblico locale piemontese, negli ultimi ha rilevato dal fallimento ex Arfea e il Cit di Novi Ligure, aggiudicandosi 2 Rsu su 3 e il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS). Siamo soddisfatti del risultato, l’impegno, la costanza dei nostri delegati, in questi anni è venuto ripagato. Ciò sta a significare che la Filt-Cgil è stata sempre presente nei luoghi di lavoro ed ha avuto un ruolo di fondamentale importanza durante le molteplici situazioni difficili che si sono verificate nelle due aziende in forte crisi. Diventando sempre più il sindacato di riferimento del settore in provincia.

“Ringrazio i delegati che quotidianamente con il loro lavoro – ha detto il segretario generale Filt-Cgil Giancarlo Topino – hanno saputo essere costantemente a fianco dei lavoratori, e vigilare sui diritti, anche in momenti critici. Ringrazio per la fiducia riposta in noi dai lavoratori, che deve stimolarci a continuare su questa strada vigilando nei prossimi anni, non abbassando la guardia su temi fondamentali come la sicurezza, collaborando anche con gli enti ed istituzioni per rendere un trasporto pubblico sempre più sicuro ed efficiente che sappia anche coniugare la qualità della vita di chi lavora con l’esigenza dell’utenza”.