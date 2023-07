Da Forza Italia Novi Ligure – Interpellanza sullo stato del manto stradale Via Gazzuolo – Via Buozzi

Gruppo Consigliare Forza Italia – Berlusconi per Novi Ligure.

Alla cortese attenzione del:

Presidente del Consiglio Comunale Teresa Mantero,

pc al Sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere

pc all’Assessore ai LL.PP. Simone Tedeschi

Oggetto: Interpellanza sullo stato del manto stradale Via Gazzuolo – Via Buozzi.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo “FI – Berlusconi per Novi Ligure” Maria Rosa Porta e Oscar Poletto,

RACCOLTE

sia in campagna elettorale sia successivamente, le istanze di alcuni Novesi residenti nella zona Via Gazzuolo, Via Buozzi che ci hanno segnalato e chiesto un interessamento urgente nel tentativo di risolvere le problematiche di sicurezza e mobilità che lo stato del manto stradale delle due strade sta creando,

PONGONO

all’attenzione del Consiglio Comunale una raccolta fotografica che documenta in maniera esaustiva lo stato di ammaloramento delle Vie Gazzuolo e Buozzi, con numerosi tratti in cui la strada è completamente dissestata per l’intera larghezza della sede stradale di entrambe le corsie di marcia.

ATTESO

che la documentazione fotografica non rende “giustizia” alle condizioni pessime dell’asfalto poiché gobbe, scalini, buche per tutta la larghezza della carreggiata, diventano impossibili da evitare e causano, anche a passo d’uomo, inevitabili danni a auto e velocipedi

EVIDENZIANDO

gli effetti negativi sulla sicurezza e sulla incolumità di automobilisti, ciclisti e motociclisti, soprattutto nel periodo estivo dove l’uso delle due ruote diventa più frequente.

FORNITA RILEVANZA

al fatto che dai rilievi fotografici si evince che, almeno in un caso, più che di una buca si trattava in realtà di un avvallamento stradale determinato da una asperità dell’asfalto causata da lavori occorsi in concomitanza con un tombino e verosimilmente da una errata preparazione del fondo stradale o mancato ripristino, con conseguente evidente responsabilità dell’ente manutentore,

CONSIDERANDO

che una recente ordinanza della Suprema Corte ( III Sezione Civile della Cassazione) ha confermato il ristoro economico per un motociclista ligure caduto a causa di un avvallamento presente sul manto stradale e dovuto alle asperità dell’asfalto sconnesso e pieno di buche.

Le condizioni della strada, anche se facilmente visibili per i conducenti dei veicoli, non sono sufficienti per la Suprema Corte ad escludere la responsabilità dell’ente pubblico incaricato della manutenzione e fanno diventare secondaria la disattenzione addebitabile al motociclista.

CHIEDONO

Al Signor Sindaco

se, come sembra plausibile, era a conoscenza di quanto sopra esposto (poiché anche a lui saranno arrivate segnalazioni in campagna elettorale) quali azioni abbia posto in essere, in questo primi 30 giorni di mandato, per la realizzazione degli interventi immediatamente necessari per la messa in sicurezza delle Vie Gazzuolo e Bozzi. Se, trattandosi di una emergenza che riguarda non solo le vie citate, ma anche altre vie della città, soprattutto quelle più periferiche, si pensi ad esempio alla zona di Sopra Via Cava, quali indirizzi abbia dato per la definizione degli interventi da attuare, con quale scala di priorità e in che tempi all’Assessore ai LL.PP. di illustrare al C.C. Come abbia recepito, qualora ce ne siano, gli indirizzi di intervento indicati dal Sindaco e come abbia agito in questo mese per predisporre un piano d’intervento in collaborazione con gli Uffici preposti. Se e come siano state date indicazioni agli uffici competenti perché intervengano con priorità di intervento per eliminare buche pericolose segnalate da cittadini e automobilisti.

Con preghiera di iscrizione all’Odg del prossimo Consiglio Comunale.

Cordiali Saluti

Maria Rosa Porta

Oscar Poletto

Novi Ligure, lì 3 luglio 2023