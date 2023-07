Da Regione Piemonte – Medico va in pensione, istruzioni per la scelta del nuovo medico

Il 29 giugno 2023, nell’ambito territoriale a cui appartiene anche il Comune di Orta San Giulio, c’è stato il pensionamento di un medico di medicina generale per sopraggiunti limiti di età, che aveva 1.400 assistiti. “L’Asl Vco il 14 giugno 2023 – informa l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta a un’interrogazione in Consiglio regionale -, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito e attraverso i giornali locali, ha informato la popolazione del prossimo pensionamento, dando indicazioni precise su come comportarsi per la nuova scelta del medico. Nell’ambito territoriale a cui appartiene il Comune di Orta alla data del 29 giugno 2023 c’erano ben 8 medici con possibilità di acquisire i pazienti restati senza medico, essendo disponibili circa 3.600 posti, quindi quasi il triplo dei posti necessari”.

Per quanto riguarda le Comunità Monastiche presenti sul territorio del Comune di Orta, l’assessore Icardi informa che il 28 giugno 2023 si era già provveduto all’assegnazione di un nuovo medico tra quelli disponibili, mentre per la Rsa Villa Serena sono già state fatte due manifestazione di interesse per un posto di medico Rsa e nel frattempo è già stato individuato un medico che si farà carico dei pazienti del medico appena pensionato.

“La Direzione del Distretto – conclude l’assessore Icardi – nei giorni precedenti al pensionamento del medico si è confrontata direttamente con il sindaco di Orta, dando la massima collaborazione per diminuire i disagi alla popolazione e chiedendo ai medici incaricati l’apertura di ambulatori nelle piccole frazioni”.