Ennesimo incendio in provincia: due auto distrutte dalle fiamme nella notte a Spinetta Marengo

Alessandria – Continuano gli incendi nella nostra provincia. Stanotte verso l’una è toccato a due auto andare a fuoco in Via Bolla 1 a Spinetta Marengo per cause ancora un corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme in circa un’ora. Alla fine, oltre ai veicoli distrutti dal fuoco, è risultata annerita anche la facciata del palazzo di fronte al quale erano state parcheggiate le due auto che, secondo i primi accertamenti del Carabinieri, sarebbero state oggetto di un gesto di vandalismo, ma non si esclude neppure un atto doloso. Le indagini sono in corso.