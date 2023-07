Alessandria – Ieri in mattinata è stato sorteggiato il Girone di esordio della Bertram Derthona in Europa. Una Champions League che prevede sei partite di andata e ritorno con le vincenti degli otto gruppi che accederanno agli ottavi di finale. Seconde e terze di sfideranno nei play- inn per completare il tabellone. La Bertram è stata inserita nel girone H con Ucam Murcia (Spagna), Tofas Bursa ( Turchia) e Igokea, società di Laktasi (Bosnia Erzegovina).