Aral: presentato il piano di risanamento 2022-2026

Alessandria – Ieri negli uffici Aral di Castelceriolo i dirigenti Marco Rivolta e Angelo Marengo hanno reso noto il piano industriale per il risanamento della multiservizi dei rifiuti. L’Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL., è la società di capitali che nel 2003 ha ereditato le proprietà e le attività operative in capo al precedente Consorzio Alessandrino dei Rifiuti Solidi Urbani; trasformatosi il 16/12/03 , i sensi dell’art. 1 1 della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, in Consorzio di Bacino con compiti di governo della raccolta e smaltimento degli RSU, di gestione della tariffa rifiuti e di realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata. Nell’incontro sono state elencate le strategie di sviluppo e i relativi piani di investimento e il pagamento dei debitori (e io pago). I debiti – circa 6,5 milioni di euro – potrebbero essere pagati con azioni della società pari al credito quindi solvibili alla fine del piano di risanamento.