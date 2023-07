Alessandria – Oggi pomeriggio un detenuto marocchino ha reagito violentemente dopo che gli era stato impedito di allontanarsi dalla propria sezione per prendere del tabacco. Ha dato in escandescenze e ha rotto una sedia della sala socialità poi, approfittando dell’apertura della sezione per il rientro di altri detenuti, ha aggredito un agente fino a strappargli la polo di servizio. In seguito alla colluttazione l’agente ha riportato un trauma da schiacciamento della mano destra.