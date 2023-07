Gdf Asti sequestra falsi Rolex, evasione fiscale da 1 milione

Asti (Ansa) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, con l’operazione Crono, hanno eseguito nei confronti di un astigiano un sequestro preventivo di somme di denaro, 22 orologi di lusso e di un immobile per un valore complessivo di 230.000 euro. L’indagine ha fatto emergere un’attività commerciale di vendita e riparazione di orologi di lusso, esercitata anche online, non dichiarata al fisco, con un occultamento di ricavi dal 2016 per 1 milione di euro. Oltre ai 22 orologi di lusso, le Fiamme Gialle hanno trovato anche 10 Rolex che sono stati sequestrati per il reato di contraffazione di marchi. La successiva perizia, effettuata da un consulente tecnico della Rolex, ha confermato la contraffazione di questi 10 orologi in quanto assemblati con parti non originali, i cosiddetti “Frankenstein”.